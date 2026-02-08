El Coruxo rabia por el alargue

1 UD OURENSE: Vizoso; Parrilla, Labrada, Noel, De Prado (Varo, minuto 87); Justino, Cahmpi (Viti, minuto 85), Busto, Nuñez (Osian, minuto 46); Iglesias (Youssef, minuto 61) y Samuel (Rufo, minuto 72). 1 CORUXO: Ruiz Díaz; Roque, Juan_Rodríguez, Álvaro, Naveira; Hugo Rodríguez (Nacho_Fariña, minuto 58); Carlos Alonso, Guille Pinin (Rai, minuto 79); Hugo Losada (Santos, minuto 58), Añón (Pelayo, minuto 70) y Sola (Cidre, minuto 79). GOLES: 0-1, minuto 32: Añón, de penalti. 1-1, minuto 94: Youssef.

La UD Ourense consiguió salvar un punto en el tiempo añadido ante un Coruxo que, tres minutos antes, dispuso de una gran ocasión para sentenciar el encuentro. Un empate final que dejó satisfechos a los ourensanos y algo frustrados a los vigueses que acariciaron un triunfo que les hubiese colocado en la tercera posición de la tabla (ahora son cuartos).

El Coruxo entró mejor al partido en el exilio ourensano de Coles. Los de Javi Pereira presionaban muy arriba la salida del balón, consiguiendo recuperar varios balones. No pasó mucho tiempo antes de que Hugo Rodri mandara el primer aviso de los vigueses. Los jugadores de la UD no estaban cómodos sobre el terreno de juego. Les costaba mover el balón y no conseguían llegar al área defendida por Ruiz Díaz.

Poco a poco las fuerzas se fueron equilibrando, aunque el Coruxo se mostraba muy firme de medio campo hacia atrás, sobre todo en la faceta defensiva, consiguiendo que los jugadores de la UD Ourense no crearan peligro. El partido transitaba con centro del campo muy poblado, y es las reducidas dimensiones del campo de Albán no permitía el juego en largo.

Núñez, de la UD Ourense, y Hugo Losada, del Coruxo, luchan por el balón. | FDV

A la media hora de juego, Núñez toca por detrás a Juan Rodríguez y el colegiado no duda en señalar el punto de penalti. Una pena máxima que David Añón no desaprovecha, adelantando a los vigueses en el marcador.

A los jugadores de la UD Ourense le costaba pasar las lineas juntas y seguían sin ser capaces de llegar con claridad al área viguesa.

Los minutos finales del primer tiempo fueron muy «calientes». Con el tiempo añadido, Hugo Losada se mete en el área y Vizoso lo derriba. El colegiado ordenó seguir el juego ante las protestas del vigués. Poco después llegó la segunda polémica con un toque por detrás sobre Guille Pinin, que el colegiado tampoco castigó. El primer tiempo finalizó con un balón al área del Coruxo, al que no llega Nuñez, que deja el pie tocando a Ruiz Díaz. Los vigueses pedían la segunda amarilla para el ourensano.

Tras el paso por los vestuarios, la UD Ourense dio un paso al frente. El técnico cambió a Núñez por el peligro que suponía una posible segunda amarilla. El Coruxo ya no esperaba tan arriba, con lo que los ourensanos se hicieron con el control del centro del campo, pero sin pegada.

Borja Fernández, entrenador ourensano, reforzó el ataque con la entrada de Youssef y Rufo. El equipo se volcaba sobre el área viguesas, aunque las contras del Coruxo llevaban mucho peligro.

El partido era de ida y vuelta, aunque tal y como pasó en la primera parte, lo mejor del partido estaba reservado para los minutos finales.

A los jugadores de la UD Ourense le daba lo mismo perder por uno que por dos, por lo que se fueron arriba de forma clara y contundente.

El Coruxo pudo sentenciar el partido en los minutos finales. Con una UDO que apostaba claramente al ataque, una contra de los vigueses por banda izquierda permitió a Cidre mete el balón al área, y el esférico se pase por delante de la portería, sin que nadie llegue a tocarlo.

En el primer minuto del tiempo añadido, Álvaro remató de cabeza, deteniendo Vizoso el esférico. Las ocasiones se sucedían en cada una de las áreas, pero hubo que esperar al minuto noventa y cuatro para que Youssef rematara de forma perfecta un saque de esquina ante el que Ruiz Díaz nada pudo hacer. Un empate que le llegó a la UDO, pero no al Coruxo.