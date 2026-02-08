El Coruxo busca afianzarse en la zona alta del grupo

Partido exigente, el que le espera esta tarde al Coruxo. A punto de cumplir el primer objetivo de la temporada, que no es otro que llegar a los cuarenta y tres puntos para certificar la permanencia, el de esta tarde es un partido que puede marcar un punto de inflexión. Ganar en Ourense permitiría dejar a los ourensanos a cuatro puntos y, si la victoria es por más de dos goles, sumar el golaveraje.

Finalmente el partido no se jugará en el Estadio de O Couto. El renovado césped todavía no está en condiciones para ser utilizado, por lo que el encuentro se ha trasladado al campo de Albán en Coles, a unos doce kilómetros del centro de Ourense.

Es un terreno de juego de hierba artificial, más pequeño que el campo de O Vao en lo que a dimensiones se refiere, y es el campo de entrenamiento habitual de la UD Ourense.

Javi Pereira, entrenador del equipo verde, tendrá que romperse una vez más la cabeza para confeccionar el «once» inicial, y es que la lista de ausencias para este partido es elevada. Por lesión se pierden el partido Alberto, Sergio, Rares, Rosas, Barba y Breo Sío. A estos seis hay que añadir los nombres de Borja Marchante y Mateo Gandarillas, que se pierden el partido por lesión.

Posiblemente esta último, Mateo, sea la baja más sensible, ya que el cántabro se ha convertido en el referente ofensivo del equipo y su puesto será difícil de suplir.

El técnico vigués definió a la UD Ourense como «un equipo que tiene un buen toque de balón, un equipo muy valiente, que está en un muy buen momento, y que genera muchas ocasiones de peligro por fuera. Es un equipo muy peligroso, todo a través del balón, con lo que va a ser un partido complicado».

Los aficionados vigueses que no se quieran desplazar a Ourense, podrán seguir en directo el partido a través de la TVG, ya que ofrecerá el partido en su segundo canal. n

CAMPO: Albán. HORA: 17 horas.