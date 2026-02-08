El Celta salva los tres puntos en el tiempo añadido

3 CELTA: Izan; Prado, Chirveches, Sálamo; Ratón, Fraga (Carro, minuto 46), Khayat (Ruiz, minuto 81); Noya (Sobral, minuto 58), Hugo Pérez (Diego, minuto 46); Davila y Pedro (Jorge, minuto 65)3 1 SPORTING DE GIJÓN: Ramón; Suárez, Llaneza, Suárdiz (Méndez, minuto 90), Olivar (Tuñas, minuto 90); Marco, Bala, Álvaro (El Kilani, minuto 85), Pablo; Mario (Dacal, minuto 85) y Meana (Meaurio, minuto 72). GOLES: 0-1, minuto 43: Mario. 1-1, minuto 47: Ratón. 2-1, minuto 92: Carro. 3-1, minuto 94: Davila.

Sufrió el Celta para llevarse los tres puntos ante un Sporting de Gijón que se adelantó en el marcador en la recta final del primer tiempo. Nada más iniciarse el segundo tiempo empató el Celta, aunque no fue hasta el tiempo añadido cuando los vigueses sentenciaron.