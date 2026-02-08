El Celta mantiene la racha

66 CELTA FEMXA ZORKA: Cabrera (10), Boquete (7), Bermejo (0), Salinas (6), Kelliher (20) -cinco inicial- Vizmanos (4), Vennema (3), Rodríguez (7), Gea (9), Cabello (0) y Martínez (0). 50 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES: Fontela (5), Salmerón (7), Tavares (11), De Barros (13), Gauna (6) -cinco inicial- Prieto (3), Méndez (0), Suárez (0) y_Liste (5). PARCIALES: 11-15, 22-2, 18-15 y 15-18.

La victoria de ayer del Celta Femxa Zorka le ha servido para convertirse en el equipo que más victorias consecutivas acumula esta temporada en la Liga Femenina Challenge, diecisiete en total.

El partido comenzó muy revolucionado. Al-Qázeres buscaba mantenerse en el partido con una defensa al límite, que provocó que dos jugadoras viguesas, Deva Bermejo y Paula Salinas, se tuvieran que marchar al banquillo tras recibir cada una de ellas un fuerte golpe.

El Celta estaba bien en defensa, pero no trasladaba esas sensaciones al ataque. Las jugadoras estaban demasiado revolucionadas, y se estrellaban una y otra vez bajo el aro extremeño. Cantero movía mucho el banquillo buscando que las primeras opciones respetaran y no se contagiaran del juego acelerado del Al-Qázeres.

Las extremeñas se metieron en zona a cuatro minutos para el final del cuarto. El cambio defensivo no se sentó bien al equipo entrenado por Cristina Cantero, que en esos cuatro últimos minutos, encajó un parcial de 1-8, que le permitió al Al-Qázeres llegar al final del cuarto con cuatro puntos de ventaja, 11-15.

Deva Bermejo bota el balón ante la ourensana Clara Prieto. / Pablo Hernández Gamarra

Cristina Cantero aprovechó muy bien los dos minutos de descanso entre cuartos para sacar a su equipo del letargo y recuperar su seña de identidad.

Y es que el segundo cuarto no pudo comenzar de mejor manera que con un triple de Iris Vennema. El Celta Femxa Zorka se metía otra vez en el partido, aunque ninguno de los dos equipos conseguían sacarse de encima los fallos y las imprecisiones. Y es que en los cinco primeros minutos de juego solamente hubo dos canastas para el Celta. El resto fueron malos lanzamientos, imprecisiones y pérdidas.

Un tiempo muerto del entrenador de Al-Qázeres marcó el cambio de tendencia en el partido. Curiosamente, este minuto le vino mejor al Celta Femxa Zorka, que cambió de forma radical. Fueron los minutos de Kelliher, que anotó once de los veintidós puntos del equipo vigués en el segundo cuarto. Y es que los dos primeros puntos del Al-Qázeres en el cuarto, llegaron en el minuto ocho de juego, pero tras un parcial de 17-0.

Así se llegó al final del primer tiempo, con un 33-17 para el equipo vigués, y la sensación de que el partido estaba encarrilado.

Tras el paso por los vestuarios, Al-Qázeres trató de iniciar la remontada con un triple. Todo fue un espejismo. Salinas respondió con otro, y el dúo formado por Cabrera y Boquete abrían la brecha en el marcador. Cantero ordenó colocar al equipo en zona, y en ese momento el equipo extremeño se apagó en ataque.

Las diferencias se fueron ampliando, y al final del tercer cuarto, la ventaja celeste ya era de diecinueve puntos, 51-32.

Los últimos diez minutos de juego tuvieron poco que contar. El Celta Femxa Zorka había dejado atrás los nervios de los primeros minutos de juego y disfrutaba del baloncesto, superando la barrera de los veinte puntos de diferencia.

Noticias relacionadas

Suma y sigue para un Celta Femxa Zorka, que el próximo domingo tiene una salida complicada. Le espera el Melilla, cuarto clasificado, que está a cuatro victorias de las celestes.