Balonmano
El Valinox Novás mide su gran estado de forma ante el Calvo Xiria
m.a.
El líder, Valinox Novás, deberá superar esta tarde en O Rosal al Calvo Xiria para continuar con esta trayectoria inmaculada, que le mantiene en lo alto de la tabla con pleno de victorias. El entrenador, Guillermo Artime, recupera a Nico López, por lo que tendrá a toda la plantilla a su disposición, tras una buena semana de trabajo.
El Granitos Ibéricos Carballal recibe esta tarde al Ingenio, con el objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva en Liga. Además, juega en su cancha y ante su público, donde está teniendo un rendimiento excepcional, a pesar de que con las lluvias el equipo vigués está pendiente del estado de la pista. Fran González tiene las dudas de Navarro, Barciela y Piti.
El BM Porriño sueña con continuar con esa racha de resultados y de juego, que le ha permitido tomar un poco de aire tras sumar un empate y dos victorias en las tres últimas jornadas ligueras. Además, para este choque contará con la plantilla al completo, algo que ha sido casi imposible esta temporada. Hoy recibe al Disiclín Lalín, con tres derrotas consecutivas.
Por su parte, el Reconquista de Vigo se desplaza a Ribadavia para enfrentarse al Ribeiro, uno de los equipos que luchan por escapar del descenso. El conjunto vigués tiene a varios jugadores tocados (Nano, Yeray, Alberto y Alex Rey) que serán duda hasta último momento. Los máximos peligros del Ribeiro, que llega tras dos importantes victorias ante el Luceros y el Teucro, son el extremo derecho Pablo Martínez y Gayoso.
Complicada salida del Saeplast Cañiza, que viaja a las Canarias para enfrentarse al Lanzarote, segundo clasificado del grupo, con la baja de Jesús.
Partidos: Valinox Novás-Calvo Xiria (19:00 hoy), Granitos Ibéricos Carballal-Ingenio (20:15 hoy), Porriño-Disiclín Lalín (20:30 hoy), Ribeiro-Reconquista (18:30 hoy), Lanzarote-Saeplast Cañiza (19:30 hoy).
