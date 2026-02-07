Último esfuerzo para el Guardés antes de tomarse un respiro

El Mecalia Guardés continúa antes de tomarse el primer respiro de 2026. El equipo miñoto recibe en A Sangriña al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife para disputar la décimo octava jornada liguera, el último partido de los ocho que tenía en el primer mes del año y justo antes de poder disfrutar de una semana de descanso debido al aplazamiento de su próxima jornada. El conjunto afrontará el partido con la misma convocatoria de 13 jugadoras de sus últimas jornadas.

El Guardés llega a la cita en un gran momento deportivo, tras una serie de victorias fruto del trabajo de estas últimas semanas. Pese al cansancio y a los kilómetros, este mismo miércoles las de Ana Seabra certificaron su presencia un año más en la fase final de la Copa de la Reina, gracias a un triunfo obtenido con no poco sufrimiento en la pista del Morvedre (25-27).

La plantilla se dirige ahora a un último empujón antes de poder disfrutar de una semana de merecido descanso competitivo. Debido al aplazamiento del próximo partido de Liga por indisponibilidad del Beti-Onak, previsto inicialmente para el sábado 14 en Villava, el calendario ha agraciado al Guardés con una semana alejado de la competición y, sobre todo, de la carretera. La acumulación de viajes, Europa de por medio, era uno de los factores que comenzaban a afectar al juego miñoto que sin embargo en la última jornada ofreció un enorme recital para apuntarse la victoria en la pista del Bera Bera y apretar aún más la cabeza de la tabla que ahora tiene el Rocasa. n

PISTA: A Sangriña. HORA: 19:00 horas (hoy).