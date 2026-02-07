El Porriño, a por el desquite

Es evidente que nada va a devolver al Conservas Orbe Zendal Porriño lo que les quitaron hace unos días, pero el equipo de Isma Martínez se enfrenta esta tarde a la posibilidad de disfrutar de un pequeño desquite ante el Aula Valladolid. Hace solo tres días en el Huerta del Rey el equipo pucelano arrebató a las porriñesas la posibilidad de disputar la fase final de la Copa de la Reina, una de las citas claves de la temporada para ellas. Hoy tienen al menos la posibilidad de tomarse una pequeña venganza aunque es evidente que no les devolverá lo que perdieron en esos trágicos últimos diez minutos en los que vieron volar la cómoda ventaja que habían conseguido tras un buen inicio del segundo tiempo.

Hoy regresan a la Liga en la que las de Isma Martínez también vienen de perder en Málaga ante el Costa del Sol, equipo con el que competían por la cuarta plaza. El Conservas Orbe Zendal sigue tratando de digerir la salida de Aitana Santomé y de Paulina Buforn, que ha dejado al equipo trastocado en muchos sentidos. Isma Martínez, consciente de sus pérdidas, ha ido trabajando en los últimos partidos diferentes disposiciones: más tiempo atacando con siete, el uso del doble pivote de forma frecuente...Soluciones con las que compensar la situación delicada por la que pasan. En defensa el equipo sí está ofreciendo un buen nivel en ciertos momentos aunque al reducir la rotación se nota a las jugadoras algo cansadas para afrontar los últimos minutos del partido. Son momentos complicados para el Porriño que esta tarde tratará de lograr la primera victoria desde que Buforn y Santomé se fueron camino de Rumanía. Más allá de la importancia de los puntos, sería una gran noticia para un grupo que más que nunca ansía recibir una buena noticia. n

PISTA: Municipal de Porriño. HORA: 18:15 horas (hoy).