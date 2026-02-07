Balonmano
Interesante derbi entre el Porriño y el Cañiza en Honor Plata
m.a.
Derbi gallego en el Municipal do Porriño, entre dos equipos con objetivos muy diferentes a estas alturas de la competición. El Rubensa Indupor BM Porriño necesita sumar victorias para escapar de la zona de descenso. Después de meses asolado por las bajas, ya cuenta con casi todas sus jugadoras y ahora debe recuperar la confianza y el nivel de juego. En su último partido como locatario, el conjunto dirigido por Abel Estévez superó al potente BM Sanse y ahora quiere repetir proeza ante el Cañiza.
Por su parte, el Helvetia Saeplast Cañiza (tercer clasificado empatado a puntos con el segundo) viaja con las bajas de Nazareth y Mencía, además de la duda de Paula Vila, que no ha podido entrenar durante la semana. Además, el entrenador Isma Lago manifiesta su máximo respeto por el rival, que en casa muestra su mejor cara. Isma Lago destaca como claves “adaptarnos a la hora (domingo, 13:30) y al factor cancha, además de saber atacar su defensa 5:1”.
En Dena, el Inelsa Solar Asmubal Meaño recibe al Balonmano Gijón, con las bajas de Laura Miniño, Raquel Sineiro, Uxía y Nicoll. El rival es un fantástico equipo, que esta temporada no está mostrado su mejor cara, afectado por la baja de su mejor jugadora, Saray Trabanco.
La SAR Rodavigo viaja a Valladolid para afrontar un choque clave frente al Hand Vall. En la primera vuelta el conjunto redondelano cayó derrotado en La Bombonera y por ello quieren devolverle la moneda, a una entidad que está en un buen momento. Vero Posada no podrá echar mano de jugadoras del equipo de Autonómica y juveniles, al coincidir el partido con los de esta categoría, por lo que viaja con las justas a la capital castellana.
Partidos: Inelsa Solar Asmubal Meaño-Gijón (20:30 hoy), Rubensa Indupor Porriño-Helvetia Saeplast Cañiza (13:30 domingo), Valladolid-Sar Rodavigo (18:30 hoy).
