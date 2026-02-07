Voleibol / Superliga 2
El Club Vigo visita la pista del líder de grupo
Los de Diego Taboada, tras romper hace una semana su mala racha, afrontan un complicado reto ante el potente San Sadurniño
Redacción
El Club Vigo afronta un nuevo encuentro de rivalidad con la exigente visita al San Sadurniño, el equipo que ahora mismo ocupa el liderato en la clasificación de este grupo de la Superliga 2.
Nuevo duelo entre dos equipos que se conocen mucho y que hace tiempo intercambiaron a sus entrenadores, lo que le da al partido un componente especial. Diego Taboada y Pablo Parga vuelven a medir a sus equipos y a reencontrarse con su pasado, algo que también le sucede a algunos jugadores del San Sadurniño que militaron antes en Vigo como son los casos de Caamaño, Wunschmann o Aba.
El conjunto de Ferrolterra ocupa en estos momentos la primera posición en la clasificación de la Superliga 2 y llega a este encuentro después de superar con cierta holgura al Gupane de Las Palmas. Tiene en sus filas a buenos jugadores como Tarta, Losada o Gomes que conforman un equipo poderoso y que tiene razones sobradas para estar en la primera posición en estos momentos y sin duda son uno de los firmes candidatos a conseguir el ascenso de categoría.
En el encuentro de la primera vuelta, los de Ferrolterra vencieron con mucha claridad a los vigueses en el pabellón de Coia por un 0-3 que dejaba bien a las claras quién fue superior aunque luego les costó tener continuidad en el juego
Los vigueses llegan después de vencer con claridad al Dumbría el pasado fin de semana por un 3-0 elocuente y que levantó los ánimos del conjunto de Coia para afrontar este encuentro con algo mas de garantías después de un tramo complicado de temporada en el que se le escaparon numerosos partidos. n
PISTA: San Sadurniño. HORA: 19:00 (hoy).
