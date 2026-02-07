El Celta Femxa Zorka no quiere bajar de la ola

El Celta Femxa Zorka vuelve al pabellón de Navia dispuesto a buscar la decimoséptima victoria consecutiva de la temporada. Una victoria que significaría acabar con el récord del Azulmarino y ser el equipo con más victorias consecutivas del campeonato.

Pero no va a ser fácil, ya que esta tarde visita el pabellón de Navia el Al-Qázeres. Las extremeñas cuentan con varias jugadoras gallegas, entre ellas las excélticas Lucía Fontela y Clara Prieto.

Cristina Cantero, entrenadora del equipo vigués, avisa que «tenemos que estar muy preparadas, leer muy bien cuáles son las ventajas que tenemos y luego ser muy nosotras a nivel de dominar el rebote. Entran muy bien al rebote de ataque y nosotras tenemos que estar muy serias ahí y generar nuestro juego».

Desde el club vuelven a hacer un llamamiento a la afición. El apoyo desde la grada ha sido muy importante en varios partidos de la temporada y quieren seguir contando con ellos.

La entrenadora viguesa avisa que «va a ser un partido difícil, ir picando mucha piedra para poder buscar el triunfo al final del partido. El equipo está entrenando bien, estamos puestas y concentradas en mejorar, en seguir puliendo todas las cosas que nos cuestan trabajo y seguir creciendo. Toca apretar los dientes durante el partido, que jugamos en casa, y a sacar nuestra mejor versión».

El equipo extremeño acumula dos derrotas consecutivas. Hace quince días perdieron en Castellón por cuatro puntos. La semana pasada tampoco pudieron con el Osés en su pabellón, cayendo por siete puntos. Su objetivo es seguir en zona de play off, y cuentan con dos victorias de ventaja.

PABELLÓN: Navia. HORA: 19 horas (hoy).