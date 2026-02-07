División de Oro
El Carballal necesita poner fin a su racha de cuatro derrotas
M.alonso
Partido importantísimo para el AD Carballal, que necesita sumar puntos para escapar de los puestos de descenso. Visita Vigo el Pereda, un equipo situado en medio de la tabla, que la semana pasada venció al Colores Zaragoza, lo que le permitió romper una pésima racha de resultados (en ocho partidos sólo había logrado un empate).
Las viguesas han empezado muy mal el año 2026, sumando cuatro derrotas consecutivas y sin encontrar su máximo nivel defensivo en claro contraste con el ilusionante final de 2025 en el que parecieron encontrar la dinámica y los resultados para escapar de los apuros, pero finalmente estos han empezado a llegar. Ana Alonso, entrenadora de las viguesas, sigue con las bajas de Uxía (larga duración) y Andrea Amarilla, que está avanzando en su recuperación, y posiblemente esté disponible en las próximas semanas. n
PISTA: Carballal. HORA: 18:00 horas (hoy).
