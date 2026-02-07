Fútbol sala
El Bembrive busca otro triunfo para seguir en zona de play-off
El equipo vigués, en medio de una buena dinámica, recibe al San Pablo en Candeán
redacción
El Bembrive FS ya cuenta con el polideportivo de Candeán como su sede habitual invernal -goteras en el polideportivo Vicente Álvarez- y será el de esta sábado (20:00 horas) ante el CD San Pablo ibicenco su tercer encuentro consecutivo como local en ese escenario.
Gael Madarnas y sus jugadoras buscarán otro tres puntos para firmar la tercera victoria consecutiva y seguir peleando por mantenerse en los puestos de play-offs de ascenso. Ahora son cuartos con 38 puntos, dos más que el Ence Marín, quinto, pero las de la ría pontevedresa cuentan con un partido menos.
La jornada, decimoctavo sobre treinta de campeonato regular en el grupo 1 de 2ª División, ofrece otro partido que seguirán de reojo las verdes: el Estrela Futsal, líder (48 puntos), recibe al CD Segosala, tercero (44) y un triunfo ourensano permitirá a las viguesas acercarse más a las castellanas en un torneo liguero muy definido: cinco equipos (Estrela, El Gaitero, Segosala, Bembrive y Ence Marín) se pelean por los cuatro billetes a las eliminatorias de ascenso a Primera División.
