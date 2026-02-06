Vigo, capital del 3x3

Concello de Vigo, Federación Galega de Baloncesto y el Club Seis do Nadal han trazado un plan conjunto con la idea de convertir la ciudad en la capital española del baloncesto 3x3 y con ese objetivo han diseñado un amplio y ambicioso programa de competiciones y actividades con esta modalidad como protagonista. La sensibilidad del mundo de la canasta, representada en este caso por el Seis do Nadal y por la Federación que preside Julio Bernárdez, han encontrado la complicidad del Concello de Vigo para potenciar el baloncesto 3x3 que nació como una actividad callejera y que se ha convertido en olímpica con España como una de las potencias mundiales.

El alcalde, Abel Caballero, desgranó ayer las principales actividades dentro de este programa: «Ya celebramos con gran éxito el Torneo de Navidad Ciudad de Vigo, que funcionó a la perfección, y seguimos adelante con un calendario que incluye un torneo en Semana Santa en la primera semana de abril; un campus específico de baloncesto 3x3, con fecha aún por definir; el Campeonato Gallego Sub-17, que se organizará en mayo, y en verano, el emblemático 3x3 que se disputa dentro de O Marisquiño”, enumeró. Caballero, subrayó que “Vigo cuenta con una cancha propia para el desarrollo y la participación del baloncesto 3x3, y desde el Concello queremos que sea una ciudad cada vez más orientada al baloncesto, con una fuerte apuesta por esta disciplina”.

Crecimiento

Sergio González, director deportivo del CB Seis do Nadal, señaló durante la presentación de ayer que “es un orgullo, de la mano del Concello, llevar a cabo un conjunto de actividades destinadas a la difusión y formación del baloncesto 3x3, una modalidad que ha crecido con los años y está en claro auge”. “El campus 3x3 vivirá su primera edición y se trata de una iniciativa pionera en Galicia. Esperamos que sea un éxito en la formación de jugadores, pero también de entrenadores y árbitros en esta disciplina”, declaró.

Julio Bernárdez, presidente de la Federación Gallega de Baloncesto también destacó la “gran colaboración del Concello de Vigo” y se mostró agradecido por contar con un club “con un equipo tan sólido como el Seis do Nadal”. Según explicó, “es fundamental formar técnicos específicos de 3x3, ya que estamos más acostumbrados al 5x5, y también aprovecharemos los torneos que se van a disputar en Vigo en los próximos meses para instruir a nuestros árbitros en esta modalidad porque es algo que tenemos que hacer para adaptarnos a esta necesidad», puntualizó.