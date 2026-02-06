Fútbol
Las selecciones gallega sub 14 y sub 16 buscan el ascenso
Las selecciones gallegas sub-14 y sub-16 arrancan hoy la fase final del Campeonato de España de Selecciones de Segunda con el objetivo del ascenso. Hoy se estrenan ante Canarias en Pastoriza. Los sub 14 juegan a las 10:00 horas y la sub16, a las 12:30. Enla sub 14 hay seis jugadores del Celta (Iker Ríos, Yago Soage, Mateo Quintana,David Trillo, Martín Alvarez y Nico Mindiola) y uno del Val Miñor (Raúl Estévez). En la sub 16 hay siete célticos (Mateo Ruiz, Prince, Damián Peiteado, Iván Vilariño, Izan Conde, Germán Alonso y David Sueiro).
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo por el temporal de lluvias
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero