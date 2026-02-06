Las selecciones gallega sub 14 y sub 16 buscan el ascenso

Las selecciones gallegas sub-14 y sub-16 arrancan hoy la fase final del Campeonato de España de Selecciones de Segunda con el objetivo del ascenso. Hoy se estrenan ante Canarias en Pastoriza. Los sub 14 juegan a las 10:00 horas y la sub16, a las 12:30. Enla sub 14 hay seis jugadores del Celta (Iker Ríos, Yago Soage, Mateo Quintana,David Trillo, Martín Alvarez y Nico Mindiola) y uno del Val Miñor (Raúl Estévez). En la sub 16 hay siete célticos (Mateo Ruiz, Prince, Damián Peiteado, Iván Vilariño, Izan Conde, Germán Alonso y David Sueiro).