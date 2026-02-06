Lucha libre
Dos gallegos compiten este fin de semana con la selección española
redacción
Doble representación gallega con las selecciones españolas de lucha libre este fin de semana. Nadiia Zholtikova (Club de Loita Pontevedra) viaja convocada con la selección Española U17 al prestigioso torneo Internacional Flatz Open en Wolfurt (Austria) del 6 al 9 de febrero. En esta competición internacional participará en la categoría de -57kg. Una categoría superior a la que se proclamó campeona de España. Nadiia que está becada en el CGTD de Pontevedra, es del grupo de deportistas femeninas con mayor proyección internacional. Esta competición servirá para preparar los campeonatos de España de su categoría, continuando con su preparación internacional.
Por su parte, el ourensano Gonzalo Caparrós viaja convocado con la selección Española de Lucha Grecorromana, para competir en Tallin (Estonia). El evento tendrá lugar este fin de semana en el Torneo Internacional Kristjan Palusalu 37 Memorial es uno de los campeonatos de mayor tradición a nivel mundial. Caparrós pertenece al Club Atila de Ourense y se encuentra becado en el CGTD de Pontevedra.
