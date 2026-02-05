El Xiabre coronará al campeón gallego

El próximo 15 de febrero, Vilagarcía se convertirá en capital del BTT con la celebración del Campeonato de Galicia en la modalidad de tres horas de resistencia, una prueba que tendrá como escenario Castroagudín y que aspira a completar el cupo máximo: 350 ciclistas de montaña. La competición se estructurará en 20 categorías, 14 individuales y seis por parejas, con un circuito de seis kilómetros diseñado en el monte Xiabre, en las inmediaciones del embalse. n