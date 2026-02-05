Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BTT / Resistencia

El Xiabre coronará al campeón gallego

Más de 350 deportistas tomarán parte en la competición del próximo 15 de febrero

Imagen de la presentación del Campeonato Gallego de Resistencia BTT. | FDV

Diego Doval

Vilagarcía

El próximo 15 de febrero, Vilagarcía se convertirá en capital del BTT con la celebración del Campeonato de Galicia en la modalidad de tres horas de resistencia, una prueba que tendrá como escenario Castroagudín y que aspira a completar el cupo máximo: 350 ciclistas de montaña. La competición se estructurará en 20 categorías, 14 individuales y seis por parejas, con un circuito de seis kilómetros diseñado en el monte Xiabre, en las inmediaciones del embalse. n

