Fútbol americano
Una Superbowl a prueba del ICE
La NFL asegura que el Servicio de Control de Aduanas no hará detenciones este fin de semana en Santa Clara, sede de la final
agencias
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no estarán de servicio en la Super Bowl que se disputa este domingo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, según confirmó Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL.
«No hay previstas operaciones del ICE ni de control de inmigración en torno a la Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con ella», afirmó en una rueda de prensa.
Lanier aclaró las recientes informaciones de los medios de comunicación que apuntaban a que se esperaba que los agentes del ICE estuvieran de servicio en el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks en Santa Clara (California).
Se han desplegado agentes del ICE en varias ciudades de Estados Unidos; y durante las operaciones, dos ciudadanos estadounidenses fueron abatidos a tiros por agentes federales en enero en Minneapolis, en medio de la política de deportación impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Todo ello hizo temer que aprovechando la disputa de la Super Bowl en el estado de California se pudiesen poner en marcha operaciones del ICE como ha sucedido en otros partidos de diferentes deportes esta temporada en Estados Unidos. Pero la propia NFL se ha preocupado por alejar este temor. n
