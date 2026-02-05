Samaranch, reelegido vicepresidente del Comité Olímpico

El español Juan Antonio Samaranch Salisachs fue reelegido vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) por un segundo mandato de cuatro años durante la celebración de la 145 Sesión del organismo celebrada en Milán dos días antes del inicio de los Juegos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo.

Samaranch, de 66 años y natural de Barcelona, renueva el cargo para el que fue elegido en febrero de 2022 en Pekín, aunque también lo ocupó de 2016 a 2020.

Hijo del que fuera presidente del COI entre 1980 y 2001, el dirigente catalán prolonga su vinculación con el máximo organismo olímpico, donde ingresó por primera vez en 2001, en la misma sesión en la que se retiró su padre.

El pasado mes de marzo optó a la presidencia del COI, aunque quien se llevó la votación fue la exnadadora y ganadora de siete medallas olímpicas con Zimbabue Kirsty Coventry.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el exjugador de baloncesto Pau Gasol fue reelegido también dentro de la Comisión de Ética, en su calidad de miembro del COI y representante de la Comisión de Deportistas, hasta el final de su mandato actual. Además, la Sesión eligió a la jugadora de bádminton iraní Soraya Aghaei Haji Agha como nueva miembro del COI, por lo que el asciende a 107, 48 mujeres, el número total en el organismo. n