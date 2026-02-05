El Guardés sella el billete para San Sebastián

El Mecalia Atlético Guardés estará en San Sebastián. Con sufrimiento, pero selló su billete tras superar al Morvedre en un durísimo choque que se resolvió en el segundo tiempo en el que Lorena Téllez, la fiabilidad de Elena Martínez en los siete metros y el acierto final de Ania Ramos frenaron el empuje de un rival que dominó durante buena parte del choque y en el segundo tiempo disfrutaron de ventajas de tres goles.

El Morvedre buscó generar un ritmo de juego elevado en todo momento y hacer correr a las visitantes, además de ofrecer una defensa agresiva que incomodó al Guardés (5-5, min. 10). Los diez minutos previos al descanso fueron ya más frenéticos, con las distancias mínimas sucediéndose. Tras muchos compases sin una ruptura clara del equilibrio, tomó la delantera por fin el Guardés con una recuperación de África Sempere pasado el minuto 20, que le permitió replicar la máxima distancia hasta entonces (9-11) y controlar el ritmo del juego durante unos instantes. Sin embargo, las locales pronto respondieron con un parcial 3-1 que reiniciaba el partido y dejaba claro que la victoria no vendría tan fácilmente (12-12, min. 24) que se transformó en un 15-13 al descanso.

Sin embargo, la reanudación no comenzó de la mejor manera para las gallegas que no tardó con verse con la mayor desventaja en contra del partido (17-14, min. 33).

Entonces, gracias a la insistencia en un juego de ataque dominado por Lorena Téllez, el Guardés coronó un parcial 1-4 que firmaba las enésimas tablas (18-18, min. 40), una dinámica que continuaría los minutos siguientes (21-21, min. 48).

Todo apuntaba a un final de infarto en el René Marigil, pues cada pequeño detalle podía decidir un partido que seguía midiéndose en rentas mínimas. Así fue como, a raíz de un primer gol de África Sempere, el Guardés logró encadenar buenas acciones y tomar una ventaja sólida (23-25, min. 54) que las de Seabra supieron manejar en los últimos cinco minutos. El Morvedre volvió a ponerse a un gol, pero entonces Ania Ramos coronó el buen trabajo guardés.