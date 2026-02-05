Ciclismo
Girmay da el primer triunfo al nuevo equipo de Iniesta, el antiguo Israel
El antiguo equipo Israel-Premier Tech, renovado de cara a esta nueva temporada, ya gana bajo su nueva dirección. Ahora, convertido en NSN Cycling Team y que tiene a Andrés Iniesta como uno de sus principales responsables y dueños de la estructura, han logrado su primera victoria de calado del año. Lo han hecho en la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con el triunfo al sprint de su gran estrella: Biniam Girmay.
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas