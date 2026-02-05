Girmay da el primer triunfo al nuevo equipo de Iniesta, el antiguo Israel

El antiguo equipo Israel-Premier Tech, renovado de cara a esta nueva temporada, ya gana bajo su nueva dirección. Ahora, convertido en NSN Cycling Team y que tiene a Andrés Iniesta como uno de sus principales responsables y dueños de la estructura, han logrado su primera victoria de calado del año. Lo han hecho en la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con el triunfo al sprint de su gran estrella: Biniam Girmay.