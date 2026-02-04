Rendimiento satisfactorio de los Wizner en Lanzarote

La Lanzarote International Regatta completó este martes con éxito la segunda jornada de competición para las clases olímpicas en un día marcado por unas condiciones de viento que permitieron, nuevamente y como es habitual en Lanzarote, cumplir íntegramente el programa previsto. ILCA 6, ILCA 7 y 49er disputaron todas sus mangas, sumando un total de diez regatas en el agua en una jornada intensa y muy técnica.

La clase 49er entró en acción con regatas muy rápidas que permitieron completar las cuatro pruebas previstas en poco más de dos horas. Tras ocho mangas disputadas y un descarte aplicado, el liderazgo provisional es para los alemanes Simon Heindl y Conrad Jacobs, seguidos por los franceses Erwan Fischer y Clément Péquin, campeones del mundo en 2024 y olímpicos en París 2024, y por los italianos Lorenzo Pezzilli y Tobia Torroni. En clave española, Martín y Jaime Wizner ocupan la duodécima posición.

Martín Wizner lleva varios meses entrenando en Lanzarote junto a su tripulante y hermano Jaime. El regatista vigués reconoce que se trata de un Lanzarote atípico, con lluvias casi diarias y predominio del viento del norte, condiciones que les están permitiendo enfocar los entrenamientos desde una perspectiva diferente y trabajar aspectos poco habituales.

El balance de su estancia en la isla es positivo: «Somos un buen grupo de entreno, con barcos de nivel. Nos estamos empujando unos a otros aquí en Lanzarote y en el agua se está notando. Hemos podido navegar muchas horas diarias, que era nuestro gran objetivo. Queríamos sumar tiempo de agua y trabajo de calidad para luego estar más tranquilos con el trabajo realizado, y por ahora se está cumpliendo».

Noticias relacionadas

Con dos jornadas olímpicas completadas y un alto número de pruebas acumuladas, la Lanzarote International Regatta sigue consolidándose como escenario de referencia para la vela olímpica internacional, con condiciones ideales de viento y solvencia organizativa. La competición continuará hoy.