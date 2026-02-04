Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acceso a redes en EspañaTalud BouzasCondenado a compartir premioCaso Saltamontes VigoAsesinato machista en MosTemporal en GaliciaAgresión Chino Uvigo
instagramlinkedin

Vela | 49er

Rendimiento satisfactorio de los Wizner en Lanzarote

«Queríamos sumar tiempo de agua y trabajo de calidad y por ahora se está cumpliendo», afirma Martín

49ers volcados en el campo de regatas.

49ers volcados en el campo de regatas. / © Sailing Energy/Lanzarote Sailing Center

R. V.

La Lanzarote International Regatta completó este martes con éxito la segunda jornada de competición para las clases olímpicas en un día marcado por unas condiciones de viento que permitieron, nuevamente y como es habitual en Lanzarote, cumplir íntegramente el programa previsto. ILCA 6, ILCA 7 y 49er disputaron todas sus mangas, sumando un total de diez regatas en el agua en una jornada intensa y muy técnica.

La clase 49er entró en acción con regatas muy rápidas que permitieron completar las cuatro pruebas previstas en poco más de dos horas. Tras ocho mangas disputadas y un descarte aplicado, el liderazgo provisional es para los alemanes Simon Heindl y Conrad Jacobs, seguidos por los franceses Erwan Fischer y Clément Péquin, campeones del mundo en 2024 y olímpicos en París 2024, y por los italianos Lorenzo Pezzilli y Tobia Torroni. En clave española, Martín y Jaime Wizner ocupan la duodécima posición.

Martín Wizner lleva varios meses entrenando en Lanzarote junto a su tripulante y hermano Jaime. El regatista vigués reconoce que se trata de un Lanzarote atípico, con lluvias casi diarias y predominio del viento del norte, condiciones que les están permitiendo enfocar los entrenamientos desde una perspectiva diferente y trabajar aspectos poco habituales.

El balance de su estancia en la isla es positivo: «Somos un buen grupo de entreno, con barcos de nivel. Nos estamos empujando unos a otros aquí en Lanzarote y en el agua se está notando. Hemos podido navegar muchas horas diarias, que era nuestro gran objetivo. Queríamos sumar tiempo de agua y trabajo de calidad para luego estar más tranquilos con el trabajo realizado, y por ahora se está cumpliendo».

Noticias relacionadas

Con dos jornadas olímpicas completadas y un alto número de pruebas acumuladas, la Lanzarote International Regatta sigue consolidándose como escenario de referencia para la vela olímpica internacional, con condiciones ideales de viento y solvencia organizativa. La competición continuará hoy.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
  3. La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
  4. La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
  5. ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
  6. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  7. Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
  8. Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas

Caamaño reitera que no habrá centro de salud en O Hío-Aldán y la Xunta devuelve la finca de O Viso al Concello

Caamaño reitera que no habrá centro de salud en O Hío-Aldán y la Xunta devuelve la finca de O Viso al Concello

Las plagas de insectos y hongos afectan a bosques de A Estrada, Agolada y Cruces

Las plagas de insectos y hongos afectan a bosques de A Estrada, Agolada y Cruces

El cisma interno se encona en la armadora Inpesca: los Arrien «sospechan» de las cuentas

El cisma interno se encona en la armadora Inpesca: los Arrien «sospechan» de las cuentas

Un agitado y productivo mercado

Un agitado y productivo mercado

La Xunta podrá forzar por ley la fusión de concellos en situaciones límite

La Xunta podrá forzar por ley la fusión de concellos en situaciones límite

Nigrán urge a Costas y Xunta planes para «convivir co cambio climático» tras los daños provocados por el oleaje de los últimos días

Nigrán urge a Costas y Xunta planes para «convivir co cambio climático» tras los daños provocados por el oleaje de los últimos días

Urgen obras en el colegio Manuel Luis Acuña: «El techo puede venirse abajo»

Urgen obras en el colegio Manuel Luis Acuña: «El techo puede venirse abajo»

El cielo complica (aún más) la cuesta de enero en la hostelería de Vigo: «Se está trabajando bastante mal»

El cielo complica (aún más) la cuesta de enero en la hostelería de Vigo: «Se está trabajando bastante mal»
Tracking Pixel Contents