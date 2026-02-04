El Mecalia Guardés, a prolongar su estado de gracia en Sagunto

El Mecalia Guardés visita al Morvedre para disputar la eliminatoria a partido único de la segunda fase de la Copa de la Reina 2026, en busca de una plaza en la fase final que se jugará entre el 8 y 10 de mayo en San Sebastián, donde ya tienen plaza el Bera Bera como anfitrión y el Beti-Onak, vigente subcampeón. El equipo miñoto llega con los ánimos revitalizados tras lograr dos victorias que saben a milagro. A la clasificación a cuartos de final de la EHF European Cup se sumó la semana pasada el 28-30 en la pista del Super Amara Bera Bera, un resultado histórico.

El equipo viajó este lunes por la noche, continuando un kilometraje que no dejó de crecer con el apretado calendario de enero, y apenas dos días después de llegar de San Sebastián. Ayer tuvo en Mislata su último entrenamiento para dirigirse hoy al René Marigil con la hoja de ruta bien clara. De nuevo, la comitiva se compone de 13 jugadoras, con las bajas de Ariana Portillo y Nerea Gil muy presentes. La capitana María Sancha, que viajó a casa del Bera Bera el pasado fin de semana pero no pudo jugar finalmente debido a una indisposición, se encuentra ya completamente recuperada y sumará minutos en la pista de Sagunto.

El Morvedre, a pesar de no estar en su mejor momento en la Liga Guerreras Iberdrola –antepenúltimo–, se maneja con soltura en este tipo de citas. El año pasado, sin ir más lejos, arrebató la plaza en la fase final al Costa del Sol Málaga consiguiendo un hito histórico para el equipo (24-23). El cuadro valenciano ya logró poner en notables problemas al guardés en su visita a A Sangriña en el último partido de 2025 (20-16). Además, su dirección deportiva ha cambiado de manos desde entonces. Tras la salida de Manu Etayo, liderará al Morvedre Cristina Cabeza, exentrenadora del Guardés, que conoce bien el estilo de juego miñoto. .

Sin asomo de relajación

«Siempre nos ilusiona mucho por la importancia del evento», indica Ana Seabra. «Sabemos que no será un partido fácil en su casa. Estamos seguras de que no nos podremos relajar durante los 60 minutos». Aboga por aprovechar el buen momento del equipo y el objetivo será seguir creciendo: «Tenemos muchas ganas de trabajar bien para conseguir la victoria y poder garantizar así nuestra presencia en una competición tan deseada».