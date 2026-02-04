Salesianos ve la vida en rosa

Están de celebración en Salesianos, una de las canteras de baloncesto más prolíficas de Vigo. El equipo infantil femenino acaba de ascender a Primera División. Esta escuadra se une a las de alevín, infantil, cadete, júnior y sénior, también en máxima categoría autonómica. Por primera vez todas las escuadras femeninas del colegio han logrado esta distinción.

«Es mucho», se ufana el coordinador, Óscar Carbajo. «Una cantera histórica en basquet masculino se equipara en femenino». Además, el infantil masculino ha logrado la permanencia con seis niños de primer año y el sénior se ha metido en el grupo por el título.