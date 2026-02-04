Pivotes y defensa en Pucela

«Lo estamos intentando olvidar pero la gente nos recuerda demasiado la ausencia de estas dos jugadoras», bromea Isma Martínez. Pronto se cumplirán dos semanas desde que Paulina Pérez Buforn y Aitana Santomé, laterales esenciales en el esquema del Conservas Orbe Zendal, pagaron sus cláusulas para fichar por el Targu Jiu rumano. Sin fichajes de recambio, el proyecto porriñés se ha recompuesto de manera interna. No se modifica el objetivo de esta noche: superar al Caja Rural Aula Valladolid para acceder a la fase final de la Copa de la Reina.

Isma se ha empeñado en la recomposicion táctica a la vez que en el refuerzo mental que el vestuario necesitaba. «El equipo está sobresaliente en cuanto a actitud. Cree en lo que se le está proponiendo porque evidentemente hay que proponer cosas diferentes y nuevas», analiza. «Estoy satisfecho con el trabajo y la capacidad de resiliencia de la gente. Nos estamos encontrando piedras por todos los lados y las estamos superando».

El morracense ya dispone de un test que le permite evaluar tanto el impacto de la marcha de Buforn y Santomé como de su asimilación. El Orbe Zendal visitó el sábado al Málaga. Perdió 24-21 pero con buena imagen ante un candidato habitual a los títulos –campeón de División de Honor en 2023, de Copa en 2020 y 2022, de EHF Cup en 2021–.

«El partido es buenísimo», ensalza Isma. «Lo único que nos falla es hacer gol en la zona de los extremos, donde generamos muchísimo. Competimos bien jugando con dos e incluso con tres pivotes a la vez. Hay que buscar un encuadre en el que las jugadoras se sientan cómodas. Es muy difícil plantear un balance ofensivo pero estamos en este proceso».

Un rival bien conocido

Málaga, además, se antojaba una transición. El cuerpo técnico se había enfocado en estos octavos de Copa, a partido único, por la urgencia. «Es a todo o nada, el que realmente hemos estado preparando desde que conocimos la noticia. Sabíamos que esta eliminatoria nos llegaba muy pronto para todos los cambios que debe haber. La gente está concienciada. Hemos estudiado al Valladolid». Rival habitual en las pretemporadas debido a la proximidad, las porriñesas se impusieron en dos ensayos veraniegos y en la primera vuelta de Liga (22-24). «Nos costó», advierte Isma.

A diferencia del largo desplazamiento a Málaga, el viaje a Pucela «es cómodo», agradece. La expedición partía este mediodía. La convocatoria de doce séniors se completa con el filial. «La plantilla está preparada. Creo que lo vamos a hacer bien, la verdad, y que lo vamos a sacar adelante. Tengo mucha confianza en lo que hemos preparado y ellas me transmiten mucha confianza»», concluye. «Meternos en la Copa y que también nuestro equipo cadete pueda disfrutar de la Minicopa... Alicientes suficientes para salir a morir con la sistemática que haga falta y en defensa, donde debemos basar el futuro».