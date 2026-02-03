El Traviesas masculino alienta sus sueños

Vuelve a sumar el Traviesas en el grupo norte de OK Bronce Masculina después de haber caído por 8-5 en la visita al Ordes, segundo clasificado. Los vigueses recibían al Telecable, un equipo que intenta escapar de la zona baja y que plantó cara en el Pabellón Pablo Beiro.

El Traviesas controló en general el partido, generando peligro con bastantes oportunidades, aunque hubo alternativas en el marcador hasta el 3-4 que lograron los visitantes al inicio de la segunda mitad. Un gol de Óscar y después un penalti anotado por Guada permitió situar el 5-4.

El propio Guada desperdició un penalti errado y el equipo que dirige Marina Pérez dispuso de varias buenas ocasiones y un periodo de superioridad. En los últimos minutos los gijoneses presionaron para intentar conseguir algún punto, incluso disponiendo de una superioridad, y justo al final, cuando retiraron al portero para disponer de cinco jugadores de pista, Isma marcó el sexto gol definitivo. Este resultado mantiene al Traviesas (30 puntos) en la cuarta posición y le permite seguir presionando al Lubians (36), que ocupa la plaza de play off de ascenso. La Liga se detiene hasta el 21 de febrero, cuando el Traviesas visitará al líder Oviedo (40 puntos).

Corrillo previo del Traviesas. / Bruno Costas photography

El equipo femenino, por su parte, inició la segunda vuelta en OK Plata recibiendo al Tres Cantos Ibercenter, quinto clasificado. Gran partido de las mujeres que prepara Jorge Urdiales, a quienes el empate (4-4) supo a poco.

El Tres Cantos, como se esperaba, se mostró como un equipo muy vertical y físico, con mucha rotación de jugadoras, lo que al final pesó, también por la permisividad arbitral. El Traviesas realizó una primera parte primorosa, sabiendo ganar la espalda al rival ante su presión (3-0).

Al menos un punto

Al poco de empezar la segunda parte, por errores propios, muy inocentes, las visitantes remontaron (3-4). A falta de 8 segundos, gracias a un libre directo, Priscila Molina rescató al menos un punto.

También puntuó el Ponteareas (3-3) en casa del Alcorcón, un rival directo por la permanencia que justo lo precede en la clasificación. Y curiosamente gracias también al gol de otra Priscila, en este caso de Videla.