Siete títulos del Miño en el Gallego de fondo

Un magnífico comienzo de temporada del Club Remo Miño de Tui, que fue el gran protagonista en el Campeonato Galego Xunta de Galicia de Fondo 2026 de remo olímpico, adjudicándose siete medallas de oro en las diecinueve pruebas disputadas. Le siguieron los clubes San Felipe, Mar de Noia, Ribadeo y Olímpico Mandeo, con dos medallas de oro cada uno ,y a continuación Remo Coruxo, Remo Vigo, Regatas Perillo y Remo Tui, con una de oro.

Se celebró este campeonato de fondo en el embalse de Castrelo de Miño bajo una meteorología muy ingrata, aunque la organización de la Federación Gallega y la colaboración magnífica del Club Náutico Castrelo de Miño supieron planificar el programa y todo discurrió sin mayores consecuencias.

Sobre 5.500 metros río abajo

La prueba tuvo sede en el Miño. Sobre un recorrido de 5.500 metros río abajo y con viento variable, suave al principio y fuerte al final, se desarrollaron 19 pruebas en las categorías de cadetes, juveniles, absolutos, veteranos y remo adaptado. Participaron un centenar de equipos que tomaron la salida a intervalos de un minuto por el sistema de persecución.

Noticias relacionadas

Este campeonato resultó un gran espectáculo deportivo a pesar de lo desapacible del tiempo. Allí estaban compitiendo remeros olímpicos, internacionales y campeones de España en todas las categorías. Entre ellos, José Manuel Bermúdez, figura internacional y olímpica en Moscú 80, Los Angeles 84, Seúl 88, Barcelona 92 y como entrenador en Atlanta 96; Baltasar Márquez, olímpico en Seúl 88; Rodrigo Conde, olímpico en París 24 y con la mirada puesta en Los Angeles 28; Jesús González, olímpico en Atenas 2004 e incombustible, compitiendo como en sus mejores años; Mauricio Monteserín, olímpico en Atlanta 96 y hoy entrenador en el CR Ribadeo. Y como internacionales, Carlota González Gil, Alfonso Riveiro y Millán y Jimena Horta, hermanos de Caetano Horta, como ejemplo para los chicos que comienzan en este deporte.