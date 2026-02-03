Balonmano | Primera Nacional Masculina
Los siete metros deciden un derbi febril en A Cañiza
Lección defensiva del Valinox | El Granitos va a más en Lalín | Las bajas lastran al Reconquista
Mila Alonso
Un triunfo más para el Valinox Novás, en esta ocasión en su desplazamiento a Culleredo. El Novás comenzó muy bien, con rentas de 3 o 4 goles, que fue aumentando (8-17 al descanso). En la segunda parte, el equipo de O Rosal siguió en la misma línea, con un gran trabajo defensivo. Siguen debutando jugadores juveniles y de la cantera del Novás.
Gran victoria del Granitos Ibéricos Carballal en el Lalín Arena. El partido se decidió en la segunda mitad con una gran defensa y acierto cara a portería. En la primera parte, el Carballal cometió muchos errores en el lanzamiento, pero se mantuvo vivo gracias a la defensa (9-8, al descanso). Tras el paso por vestuarios, el conjunto vigués mejoró sensiblemente en ataque, pero manteniendo la defensa a un gran nivel, lo que le granjeó una renta cómoda (16-22, min. 47) y llegó al tramo final sin apreturas.
El Reconquista cayó en As Travesas con claridad frente al Lanzarote, segundo clasificado. Durante la semana no habían podido entrenar cinco jugadores y aunque tres de ellos entraron en la convocatoria (Alex, Alberto y Alex Rey), sólo pudieron jugar a medio gas. En la segunda mitad, la descalificación a Alex por tres exclusiones supuso un bajón en el nivel defensivo.
En el Polvorín se impuso el equipo visitante por la mínima. El Cañiza arrancó muy bien (7-2, min. 9), pero reaccionó el equipo dirigido por Dani Benaches (14-15, al descanso). La segunda mitad discurrió muy igualada. En el minuto 55 el Porriño se puso 26-29, pero el equipo dirigido por Valeria Flores no bajó los brazos y empató a falta de poco más de un minuto con un lanzamiento de 7 metros (30-30). El Porriño volvió a adelantarse, también desde 7 metros, y a falta de menos de diez segundos, el Cañiza tuvo otro lanzamiento de 7 metros que se estrelló en el larguero.
BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO, 27 – 38, BM LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE
SAEPLAST BM. CAÑIZA, 30 – 31, BM PORRIÑO
DISICLÍN BALONMÁN LALÍN, 23 – 27, GRANITOS IBERICOS CARBALLAL
BM CULLEREDO, 21 – 33, VALINOX NOVÁS
