Mario Méndez fija un hito en larga distancia

Mario Méndez Puga sigue explorando horizontes. El vigués, que milita en el Santa Olaya asturiano, se ha proclamado campeón de España de larga distancia (5.000 metros). Es el primero que logra este título tres veces de manera consecutiva y lo ha conseguido de manera brillante, con récord de España.

En la piscina Esperanza Lag, en Elche, Mario Méndez exhibió todo su talento. Era lo que le exigían sus rivales, Mateo García (Arteixo) y Cristóbal Vargas (Dos Hermanas). «Salió rápido, decidido a por el récord», relata su entrenador, Enrique Pérez Cruces. «Sabía que era un objetivo muy difícil, pero tenía claro que era el único camino para quitarse a Cristóbal y a Mateo de encima».

«En los primeros 1.500 sólo le aguantaba Cristóbal. A partir del 1.700 Mario empezó a cambiar aún más el ritmo y Cristóbal no fue capaz de seguirlo. A los 3.000 ya les quitaba 14 segundos a Cristóbal y 17 a Mateo. La distancia era insalvable y el título estaba prácticamente en sus manos», analiza Pérez Cruces. «A pesar de ello, decidió seguir apretando y aguantar hasta donde pudiera». El premio consiste en rebajar el registro que mantenía Alejandro Puebla (52:46.52) a 52:25.35. García acabó en 53:16.83 y Vargas, en 53:33.40. «Cuando vi la marca fue un shock», admite.

Noticias relacionadas

El resultado le da acceso a la etapa de la Copa del Mundo en Somabay (Egipto) el 27 y 28 de marzo. También está preclasificado para el Europeo de aguas abiertas que se celebrará en París del 4 al 8 de agosto.