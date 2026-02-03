Mal día del Carballal en su visita al Oviedo

LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO, 35 – 20, A.D. CARBALLAL

35. LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO: Raquel Álvarez, Celia Rojo (5), Paloma Calvo (4), Marta da Silva (1), Teresa Rodríguez (1), Aida Fernández, Paula Molano (3), Carmen García-Calvo (2), Camila Belén (8), Lucía Méndez, Lisa Chiagozie (10), Blanca Sánchez, Llara Solís (1).

20. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho, Antía Seijo (7), Patricia Mallo, Daniela Carranza (1), Lidia Portela, Lucía Villamarín, Alejandra Montenegro (2), María Álvarez (3), Nerea Arias (1), Patricia Teijeiro, Sabela Vázquez (3), Salma Aakcha, Laura Rúa, Yaiza Alonso (3).

ÁRBITROS: Jorge Murás y Tomás Fernández. Excluyeron dos minutos a las locales Paloma Calvo, Marta da Silva, Carmen García-Calvo y Lisa Chiagozie (2), y a las visitantes Daniela Carranza (2), Patricia Teijeiro, Sabela Vázquez y Yaiza Alonso (2).

PARCIALES: 1-1, 5-3, 11-5, 13-7, 17-9, 19-10 (descanso), 21-13, 22-13, 25-15, 29-18, 31-20, 35-20 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 15ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Polideportivo Municipal Florida Arena.