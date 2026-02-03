Irene Vázquez, subcampeona de España en -57

Irene Vázquez ha quedado subcampeona de España en -57 kg, de la categoría júnior, en la que acaba de iniciar su trayectoria. La cita se ha celebrado en Pamplona. Irene, exenta en la primera ronda, derrotó posteriormente a la catalana Elena Enrique y a la vasca Maddi Harina para enfrentarse y superar en semifinales a la valenciana Sara Alonso. En la final no pudo doblegar a otra valenciana, Odalis Santiago. El presidente de la Federación Gallega, Mario Muzas, felicitó a la viguesa.