Judo

Irene Vázquez, subcampeona de España en -57

La viguesa ha iniciado de manera brillante su trayectoria como júnior

Irene Vázquez y Mario Muzas.

R. V.

Irene Vázquez ha quedado subcampeona de España en -57 kg, de la categoría júnior, en la que acaba de iniciar su trayectoria. La cita se ha celebrado en Pamplona. Irene, exenta en la primera ronda, derrotó posteriormente a la catalana Elena Enrique y a la vasca Maddi Harina para enfrentarse y superar en semifinales a la valenciana Sara Alonso. En la final no pudo doblegar a otra valenciana, Odalis Santiago. El presidente de la Federación Gallega, Mario Muzas, felicitó a la viguesa.

