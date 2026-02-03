El Helvetia Saeplast resiste ante un Valladolid al alza

Victoria del Helvetia Saeplast Cañiza en el Polvorín frente al Hand Vall Valladolid, un equipo que llegaba en un gran momento de forma. Al Cañiza le costó entrar en el partido (4-7, min. 10). Poco a poco, el conjunto local se fue asentando (13-12 al descanso). En la segunda parte, las chicas de Isma Lago ajustaron su defensa y el juego mejoró sensiblemente. Las cañicenses se mantienen en la zona alta de la tabla.

La SAR Rodavigo cayó en La Bombonera frente al Leganés. Las redondelanas plantaron cara y el choque se decidió por no saber gestionar momentos clave. Las locales lucharon hasta el final y, con una buena presión, lograron ponerse 21-23, pero no fue suficiente ante el buen juego del rival, que nunca se puso nervioso. De la SAR destacaron el pundonor y el sacrificio de sus jugadoras.

Gran partido del Inelsa Solar Asmubal Meaño en su visita al Romade, que le permite seguir en la zona medio-alta de la tabla. El equipo dirigido por Juan Costas viajaba con muchas bajas, pero hizo un partido muy serio en defensa, bien acompañado por la portería, y secando a la pivote canaria Haridian (ex Porriño y ex Guardés), que no recibió bola. Así, al descanso, 10-17. En la segunda parte, el Meaño controló el partido.

El Rubensa Indupor Porriño comenzó bien, conectado y durante los primeros quince minutos el choque estuvo muy igualado, pero después el Fuentes Carrionas abrió distancias hasta el 14-10 del descanso. En el inicio de la segunda parte, parecía que el equipo dirigido por Abel Estévez se podía enganchar al partido (18-16, min. 42), con opciones de recortar aún más, pero dos exclusiones consecutivas acabaron con las posibilidades del conjunto gallego, que ya se dejó ir.