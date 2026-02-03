Baloncesto
Una decena de centros participan en la Liga Linco
El Club Baloncesto Seis do Nadal ha dado comienzo a una de las actividades más bonitas que incluye en el programa de cada temporada, la Liga Interna de Colexios, conocida como Linco. Esta actividad se desarrollará durante doce jornadas, siempre en viernes, hasta el mes de mayo –cuando también se clausurará la actividad de las escuelas deportivas municipales– y con el pabellón de Navia como escenario. Esa cancha acogió precisamente la jornada de presentación y disputa de los primeros partidos, con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero. En la Liga Linco 2026 participan estudiantes de los CEIP Seis do Nadal, Celso Emilio Ferreiro, Doutor Fleming, Alfonso Rodríguez Castelao, Illas Cíes, Escultor Acuña, Virxe do Rocío e Igrexa Candeán, y los EDM Balaídos y Navia. Colaboran 25 jugadores y jugadoras federados ejerciendo como árbitros.
