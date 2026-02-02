El Tyde muestra su mejor cara ante un flojo Umia (5-1)

El Tyde goleó ayer al colista, el Umia, en un partido en el que fue clave la definición en las áreas. El equipo local tuvo una gran efectividad, mientras que el visitante no aprovechó sus ocasiones.

El conjunto de Tui, que venía de vencer la semana pasada en A Lomba, tuvo un inicio fulgurante. En el minuto 2, ya mandaba en el marcador, al aprovechar Estévez un rechace tras un córner. En los minutos posteriores, dominio absoluto del Umia que se volcó en busca del empate y tuvo varias llegadas claras, pero sin puntería, mientras que el Tyde parecía noqueado. Fueron unos minutos, hasta el 20, y a partir de ahí volvió a igualarse el juego y Sergio Aballe dispuso de dos ocasiones claras para los locales. Hasta que llegó la lluvia de goles antes del descanso. En el minuto 27, Tomé marcó el segundo; en el 33, Anxo y en el 40, Puime.

La segunda mitad casi sobró. Lo mejor pasó en los primeros minutos. Por si era poca la ventaja local, Docampo desvió a su propia portería, al intentar despejar un centro del Tyde, y así llegó el quinto tanto de los locales. Y ya en el minuto 62, el Umia consiguió el gol del honor, obra de Guillán. Aunque faltaba media hora todavía, poco más que contar en un partido completamente decidido y en un terreno de juego cada vez más peligroso.

Ficha del partido:

5-1

Tyde - Umia

TYDE: Mateo, Felipe, Gilsanz (Cancelas, min. 71), Aballe, Anxo (Rabadán, min. 84), F. Estévez, Maxi (Rocha, min. 52), Puime (Adri, min. 71), Tomé, Juan (Carlitos, min. 71) y Saad Ahmed.

UMIA: Eloy, Berrocal (Ares, min. 46), Baulde (Cubillo, min. 46), Jonni, Guillán, Abal (Mario Gómez, min. 53), Carlos, Acha (Iker, min. 46), Docampo, Piñeiro e Ibáñez (Aarón, min. 71).

GOLES: 1-0, min. 2: Estévez. 2-0, min. 27: Tomé. 3-0, min. 33: Anxo. 4-0, min. 40: Puime. 5-0, min. 56: Docampo, en propia meta. 5-1, min. 62: Guillán.