Trituradora de récords

En su abrazo final con Novak Djokovic en el centro de la Rod Laver de Melbourne se redactó más historia que en cuantos libros de tenis se puedan escribir. Su última final frente a Carlos Alcaraz había sido la de los Juegos Olímpicos de París, aquella en la que el serbio reivindicó su derecho a abrochar la carrera más perfecta. Este domingo, en el verano austral, Nole le entregó definitivamente su antorcha a Carlos: no sólo es suyo el futuro, también lo es ya el presente.

De los 38 años y 255 días de Djokovic a los 22 años y 272 días de Alcaraz. Del segundo tenista de más edad en jugar una final de un Grand Slam en la Era Open (a partir de 1968), tras Ken Rosewall, al más joven en... Tantas cosas... En cada gran victoria del murciano, 25 títulos ya en su carrera, hay un nuevo récord de precocidad.

Alcaraz ha entrado en el exclusivísimo club de tenistas que han clavado una pica en Nueva York, París, Londres y Melbourne. Solo ocho lo habían conseguido. En el último medio siglo, la lista quedaba acotada a Agassi, Djokovic, Nadal y Federer. Alcaraz se convierte en el que lo ha conseguido a una edad más temprana. El récord en posesión de Nadal, con 24 años y 101 días cuando conquistó su primer Abierto de EEUU en 2010, queda pulverizado.

Ya es también Alcaraz el más joven en ganar siete Grand Slams. Quien entrega el trono es Björn Borg, quien llegó a esa cifra tras ganar el Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días. A la edad del murciano, Nadal había ganado seis, Federer dos y Djokovic apenas el primero de sus 24. Además de los ya citados, solo Sampras, Lendl y Connors pueden presumir de haber ganado más grandes que el prodigio español en la Era Open. Empata con Wilander y McEnroe.

Además, solo ha perdido final una de las ocho que ha disputado (Wimbledon 2025, ante Sinner), un 87,5%, y el siguiente en la lista entre quienes han jugado al menos ocho es Sampras (14-4, 77,78%). El genio de El Palmar se afianza también como el quinto tenista con mayor porcentaje de victorias a lo largo de su carrera, con un 81,21%, a dos puntos de distancia de Djokovic.