El Portonovo se toma muy en serio el asalto a la zona noble (0-1)

Nada más entrar al terreno de juego, Adrián García fue decisivo en la victoria del Portonovo en Ourense. Tres puntos que sitúan a los de Baltar en la sexta plaza, pero a un solo punto del segundo puesto. Nueve victorias en las diez últimas jornadas muestran el nivel de los de Benjamín Vidal.

Ficha del partido:

0-1

Cented Academy - Portonovo

CENTED ACADEMY: Edgar, Cid, Bustelo (Ocampo, min. 70), Nico, Cuña (Esteban, min. 87), Marcova, Izan (Adri, min. 80), Giraldi, Vieira (Óscar Cruz, min. 87), Janeiro (Pignol, min. 70) y Edu Otero.

PORTONOVO: Dadín, Juan, Abal, Marcos, Mateo (Eloy, min. 46), Charly (Brais, min. 62), Jesús, Pablo Lede (Adrián, min. 62), Dieguito, Lezcano (Moncho, min. 80) y Manu Ventín (Dani Abalo, min. 87).

GOLES: 0-1, min. 84: Adrián.