El Portonovo se toma muy en serio el asalto a la zona noble (0-1)
Un postrero gol de Adrián sentenció en Ourense ante el Cented Academy
Nada más entrar al terreno de juego, Adrián García fue decisivo en la victoria del Portonovo en Ourense. Tres puntos que sitúan a los de Baltar en la sexta plaza, pero a un solo punto del segundo puesto. Nueve victorias en las diez últimas jornadas muestran el nivel de los de Benjamín Vidal.
Ficha del partido:
0-1
Cented Academy - Portonovo
CENTED ACADEMY: Edgar, Cid, Bustelo (Ocampo, min. 70), Nico, Cuña (Esteban, min. 87), Marcova, Izan (Adri, min. 80), Giraldi, Vieira (Óscar Cruz, min. 87), Janeiro (Pignol, min. 70) y Edu Otero.
PORTONOVO: Dadín, Juan, Abal, Marcos, Mateo (Eloy, min. 46), Charly (Brais, min. 62), Jesús, Pablo Lede (Adrián, min. 62), Dieguito, Lezcano (Moncho, min. 80) y Manu Ventín (Dani Abalo, min. 87).
GOLES: 0-1, min. 84: Adrián.
