Porriño y Valladares se reparten los puntos en juego

El Porriño Industrial empató ayer frente al Valladares en un partido sin goles y con la lluvia como protagonista. Con este empate, el Porriño suma cinco jornadas sin perder en Liga (tres empates y dos victorias), mientras que el Valladares, situado en la zona media de la tabla, venía de dos derrotas consecutivas. Sin embargo, en la cancha todo se igualó.

En el primer tiempo hubo dominio alterno de ambos equipos, pero sin llegadas claras a la meta contraria. En la segunda parte, fue el equipo visitante el que se hizo con el partido. Pasó a dominar el juego y dispuso de dos ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador. Varo y Dieguito pudieron marcar en el tramo final del choque, pero no acertaron y al final, reparto de puntos sin goles en As Gaiandas, donde nuevamente el Porriño tuvo que jugar como locatario, ante el pésimo estado del césped de O Lourambal

El Porriño se mantiene en la lucha por el play off. La igualdad es tal, que hay cinco equipos en un punto, y los porriñeses son uno de ellos.

Los porriñeses, por su parte, se quedan en tierra de nadie, al tener la última plaza de play off de ascenso a cinco puntos, aunque aún hay mucho en juego.