Un penalti pone freno al Gran Peña

1 AROSA: Chema Leobalde, Carlos Torrado, Pacheco (Luis Castro, min. 58), Samu Santos, Edgar, Manu Fernández (Sindo, min. 79), Remeseiro, Adrián Lombao (Álex Rey, min. 65), Yoel Crespo, Seijo (Gabri Palmás, min. 58) y Rivera (Concheiro, min. 46). 0 GRAN PEÑA: Andrés, Armada, Álex Vila, Cantero, Rubio (Dani Landesa, min. 88), Ginto (André, min. 72), Arango (Lago, min. 72), Íker, Fontán (Ahmed, min. 46), Coira y Cellerino (Fran López, min. 60). GOLES: 1-0, min. 54: Concheiro, de penalti.

El Gran Peña se volvió de A Lomba con las manos vacías pese a sostener el partido durante muchos minutos y acabar rozando el empate en un tramo final de máxima tensión. Un penalti en contra decidió un duelo equilibrado ante el Arosa, al que los vigueses llegaban con dos victorias seguidas y mostraron una versión seria, aunque con poco filo arriba.

Martín Blanco planteó un inicio muy reconocible: bloque compacto y una línea de cinco bien definida en fase defensiva para cerrar pasillos interiores. El plan no evitó los primeros avisos locales, especialmente por banda, pero el Gran Peña encontró una red de seguridad en Andrés. El meta sostuvo a los suyos con una intervención de gran nivel al remate acrobático de Seijo tras centro de Yoel Crespo, y volvió a aparecer antes del descanso con un paradón a Rivera, sacando con el pie un disparo cruzado que olía a gol.

Con el paso de los minutos, el Gran Peña ganó presencia con balón, pero le faltó profundidad para transformar la posesión en ocasiones claras. El partido se rompió tras el descanso con el 1-0, un penalti de Rubio sobre Lombao que convirtió Concheiro. A partir de ahí, los vigueses asumieron riesgos y el Arosa tuvo transiciones para sentenciar, pero el Gran Peña resistió, volvió a apretar y estuvo a un paso del 1-1: Coira lo tuvo a pase de Lago y Chema respondió con una parada salvadora. Un disparo lejano del propio Coira rozó el empate y una falta lateral sin rematador dejó el último suspiro en nada. Se escapó un punto por detalles.