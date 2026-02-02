Lucky ejerce de pistolero con un doblete para el Villalonga (3-1)
Fue decisivo en el último cuarto de hora en San Pedro ante el Lemos
El Villalonga sumó un valioso triunfo ante el Lemos en San Pedro, en un partido que se decidió en el tramo final. Los locales se adelantaron pronto con un gol en propia puerta de Sergi y pudieron ampliar antes del descanso con varias oportunidades para ello.
El Lemos reaccionó tras el paso por vestuarios. Tomaron la manija del encuentro, incomodando a los locales, para empatar por medio de Álex Álvarez, pero la entrada de Lucky resultó decisiva. El atacante celeste firmó un doblete en el último cuarto de hora que dio confianza y tres puntos a los celestes que ponen fin a cinco jornadas sin ganar.
Ficha del partido:
3-1
Villalonga - Lemos
VILLALONGA: Rodri Iglesias, Mateo, Manu Bugallo, Capelo, Roi, Maykel Barbosa, Martín (Álex Carramal, min. 70), Berni, Wachi (Borja Saez, min. 60), Michael y Álex Fernández (Lucky, min.74).
LEMOS: Losada, Dani Blanco, Aissa (Adrián Díaz, min.86), Sergi, Álex Álvarez (Cereijo, min.86), Roger, Fito, Brais Pardo (Youness, min.10), Borja Castro, Luis e Iker López.
GOLES: 1-0, min. 10: Sergi, en propia puerta; 1-1, min. 65: Álex Álvarez; 2-1, min. 81: Lucky; 3-1, min. 90: Lucky.
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- La Roma se lleva a Bryan Zaragoza
- Detenidos en Vigo una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno
- Uber recoge pasajeros en una parada de taxis en las fiestas de San Blas