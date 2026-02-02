Empate insulso en Santa Mariña

El Choco quería aprovechar la inercia de su victoria la pasada semana en el campo del Valladares (0-1) y aprovechar la visita de un rival directo como el Moaña para sumar un nuevo triunfo y abrir un pequeño hueco con los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria.

Pero los visitantes llegaban a Santa Mariña en clara línea ascendente, sin conocer la derrota en las últimas cinco jornadas en las que han logrado dos empates y tres triunfos, y persiguiendo idéntico objetivo.

De hecho, en los primeros instantes del partido fue el Moaña el encargado de llevar la iniciativa, creando problemas a la defensa del Choco con constantes balones en largo a la espalda de sus zagueros.

Sin embargo, con el paso de los minutos los redondelanos fueron cogiéndole el pulso al choque y empezaron a llegar con peligro a la portería defendida por Guille. Así, la mejor ocasión en los cuarenta y cinco minutos iniciales la turo Rober quien, de cabeza, estuvo a punto de abrir el marcador.

Tras el paso por vestuarios, los redondelanos volvieron al campo más enchufados y Dani, también de cabeza, sí que lograba el 1-0 al aprovechar una jugada ensayada en su saque de banda lateral.

Pero a diez minutos del final, Mauro sacó partido del enésimo balón lago para superar a Pousa con un balón picado que ponía de nuevo el empate en el marcador.

Una igualada que no gustaba ni a locales ni a visitantes y que ambos conjuntos intentaron deshacer sin éxito en la recta final del partido.