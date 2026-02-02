fútbol | Preferente Futgal
Empate insulso en Santa Mariña
Choco y Moaña suman un punto cada uno que sabe a poco en su lucha por escapar de los puestos complicados de la tabla
n. CABALEIRO
El Choco quería aprovechar la inercia de su victoria la pasada semana en el campo del Valladares (0-1) y aprovechar la visita de un rival directo como el Moaña para sumar un nuevo triunfo y abrir un pequeño hueco con los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria.
Pero los visitantes llegaban a Santa Mariña en clara línea ascendente, sin conocer la derrota en las últimas cinco jornadas en las que han logrado dos empates y tres triunfos, y persiguiendo idéntico objetivo.
De hecho, en los primeros instantes del partido fue el Moaña el encargado de llevar la iniciativa, creando problemas a la defensa del Choco con constantes balones en largo a la espalda de sus zagueros.
Sin embargo, con el paso de los minutos los redondelanos fueron cogiéndole el pulso al choque y empezaron a llegar con peligro a la portería defendida por Guille. Así, la mejor ocasión en los cuarenta y cinco minutos iniciales la turo Rober quien, de cabeza, estuvo a punto de abrir el marcador.
Tras el paso por vestuarios, los redondelanos volvieron al campo más enchufados y Dani, también de cabeza, sí que lograba el 1-0 al aprovechar una jugada ensayada en su saque de banda lateral.
Pero a diez minutos del final, Mauro sacó partido del enésimo balón lago para superar a Pousa con un balón picado que ponía de nuevo el empate en el marcador.
Una igualada que no gustaba ni a locales ni a visitantes y que ambos conjuntos intentaron deshacer sin éxito en la recta final del partido.
