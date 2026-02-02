El Celta cierra el mercado con Matías Vecino

El Celta apuró el último día de mercado para hacerse con los servicios del veterano medio centro uruguayo Matías Vecino. El centrocampista, de 34 años, ficha por la entidad celeste a coste cero después de desvincularse de la Lazio, equipo en el que había militado las últimas cuatro temporadas, y firma por temporada y media.

Se trata de un futbolista con una extensa hoja de servicios, que suma 69 internacionalidades con la selección de Uruguay y 312 partidos en la Serie A, donde ha defendido los colores de la Fiorentina, el Inter de Milán, el Cagliari, el Empoli y, en las últimos cuatro temporadas, de la Lazio, club del que se desvinculó el pasado domingo para firmar libre por el Celta. Vecino aterrizó a media tarde en Peinador y desde allí se desplazó hasta la Calle del Príncipe para pasar reconocimiento médico en la clínica de A Sede y estampar su firma en el contrato que lo vinculará al Celta hasta junio de 2027.

Centrocampista de notable envergadura (189 centímetros), Vecino ha destacado a lo largo de su dilatada carrera por su capacidad de recuperación, buena ocupación del espacio e inteligencia táctica. Claudio Giráldez tendrá, por tanto, a sus órdenes a un centrocampista de jerarquía para reforzar el eje de la línea medular, que había quedado debilitado tras la cesión de Damián al Racing de Santander y la marcha de Fran Beltrán al Girona. Durante algún tiempo, el club sopesó la posibilidad de no fichar un medio centro y echar mano de Hugo Burcio o Antañón como solución de urgencia, pero tras ponerse a tiro Vecino decidió aprovechar la oportunidad y complacer la petición de Giráldez con la incorporación de un futbolista con oficio.

La falta de minutos con el Lazio, donde ha sido suplente en los últimos tiempos, ha sido el detonante que ha propiciado su salida del conjunto romano, con el que solo había disputado siete partidos como titular esta temporada. No obstante, a pesar de la lesión muscular que le impidió estar disponible en los seis primeros partidos de liga y haberse perdido otros dos por distintos problemas físicos, Vecino ha jugado este curso 619 minutos repartidos en 13 partidos de Liga y uno de Copa de Italia. Durante su etapa en el Calcio, el nuevo fichaje celeste coincidió en la Fiorentina con Marcos Alonso y con Radu en el Inter de Milán.

Bryan Zaragoza, anunciado con la Roma

Poco antes de anunciar la llegada del centrocampista uruguayo, el Celta hacía oficial la marcha de Bryan Zaragoza en una operación a tres bandas entre el conjunto celeste, el Bayern de Múnich, propietario de los derechos del futbolista, y la Roma, su nuevo destino. El club celeste recibirá 3 millones de euros por cortar la cesión de la que había sido su gran apuesta para reforzar el frente ofensivo el pasado verano. Ello le supone una ganancia neta de 2 millones, ya que había pagado un millón al Bayern por el préstamo, formalizado con una compra condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos. En concreto, si Bryan jugaba el 60 por ciento de los minutos y el Celta se clasificaba entre los once primeros, hubiera tenido que abonar en junio al equipo alemán 12 millones más por su traspaso.

El Celta no tendrá finalmente que comprar a Bryan, que deja en caja dos millones tras seis meses en el equipo con un rendimiento por debajo de las altas expectativas generadas con su fichaje. Sus cifras tras 26 apariciones con la camiseta del Celta: 1.420 minutos, 4 asistencias —una en LaLiga y tres en Europa— y 2 goles —uno en LaLiga y el otro en Europa League—.

Pese a que se tanteó la posibilidad, el Celta ha decidido no incorporar un sustituto para el atacante malagueño. La ventana invernal no ofrece muchas oportunidades y el único objetivo que la dirección deportiva tenía en mente no se ha puesto a tiro.

En la Calle del Príncipe consideran además que Giráldez tiene en la plantilla suficientes alternativas a Zaragoza para la banda izquierda y, en caso de urgencia, podría echar mano de Hugo González o Ángel Arcos, dos prometedores chicos del Fortuna que ya han debutado con el primer equipo esta temporada.

Demasidas exigencias

Durante la jornada de hoy, el Celta trató de anticipar, sin éxito, a este mercado la incorporación del lateral derecho del Elche Álvaro Núñez. Núñez concluye contrato en junio y club celeste ya tenía adelantadas gestiones para incorporarlo en el próximo verano como agente libre. En este escenario, el Celta tanteó la posibilidad de incorporar al lateral en este mercado pagando al Elche una pequeña compensación. Sin embargo, las altas exigencias económicas del equipo ilicitano, que pedía medio millón por un futbolista que el Celta puede tener gratis en junio, han hecho al club desistir de la operación. Núñez tiene en su contrato una cláusula de renovación automática si juega esta temporada 25 partidos. Actualmente suma 19, pero se ha perdido los últimos tres por una lesión de pubis y es más que probable que pase en las próximas semanas por el quirófano, con lo que no está claro que pueda cumplir las condiciones que ampliarían su contrato con el Elche por una temporada más.

El mercado de enero se cierra para el Celta con cuatro salidas que dejan en caja algo más de 8,4 millones y dos llegadas. Abandonan el club Tadeo Allende, traspasado por 5 millones al Inter de Miami; Luca de la Torre, vendido al Charlotte por 300.000 euros; Fran Beltrán, por quien el Celta ingresará alrededor de 150.000, y Bryan Zaragoza, que reporta otros 3 millones por cortar su cesión.

Las incorporaciones son Fer López, el fichaje más añorado por el celtismo, y Matías Vecino, incorporado para cubrir la baja de Beltrán. El vigués retorna cedido hasta junio a cambio de una cantidad por el préstamo que no ha trascendido; el uruguayo firma por temporada y media sin coste para el Celta tras rescindir su contrato con el Lazio.