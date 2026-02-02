Cara y cruz para Alertanavia y Areas

No fue una buena jornada para el Alertanavia, que caía en Celanova por un contundente 3-0. Los vigueses se mantienen en puestos de descenso, con la salvación a cuatro puntos.

Magisano rompió la igualdad inicial a la media hora de juego. El Celanova sentenció el partido en la segunda parte con dos goles en tres minutos.

La alegría fue para el Areas, que se llevaba la victoria del Manolo Barreiro ante el Pontevedra B por 1-2. Tres puntos que le permiten a los pontareanos meterse de lleno en la lucha por una de las plazas que clasifican para el play off de ascenso.

El Areas comenzo muy fuerte, llevando el peso del encuentro y llegando con relativa claridad al área del filial. Una primera parte en la que Vila fue el protagonista con los dos goles para el Areas.

El Pontevedra B intentó reaccionar en la segunda parte, pero su gol llegó con el tiempo cumplido.