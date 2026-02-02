El Boiro echa por tierra la alegría de un Compos venido a menos

Cuando la victoria del Compostela parecía segura, un tanto de Yago Insua en la última acción del encuentro privó al cuadro blanquiazul de la gloria ante el Boiro, 2-2. El equipo de Secho Martínez rozó el regreso triunfal a San Lázaro tras la derrota en O Barco, pero el Boiro encontró el empate sobre el final para dejar a la esedé sin remedio. Un golpe inesperado que, junto a un gol de falta de Mario Prol, invalidó los tantos de Guisande y Parapar por parte de los locales.

De inicio y a pesar del tropiezo, Secho Martinez apenas retocó su planteamiento, con un único cambio respecto al duelo en Calabagueiros, dando entrada a David Rosón en lugar del capitán Samu Rodríguez. Enfrente, José Tizón presentó un once muy compostelanista, como se esperaba, con viejos conocidos de la afición blanquiazul como Borja Rey, Gonzalo Landeira o Pablo Ozores.

Noticias relacionadas

A pesar del tropiezo, la esedé mantiene una renta de seis puntos debido al empate del Somozas frente al Céltiga.