El Atios no falla y amplía su ventaja

Importante victoria la lograda en la tarde de ayer por el Atios ante el Arnoia. Tres puntos que consolidan a los porriñeses en lo más alto de la clasificación, ahora con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Una diferencia importante que le permitirá afrontar el futuro con más tranquilidad, administrando su ventaja.

El partido de ayer en Arnoia no fue fácil. El conjunto ourensano sabía que de llevarse la victoria se metería en la lista de equipos que peleará por el play off de ascenso. Fue un encuentro en donde el Atios tuvo que manejar el partido, arriesgando en ataque y sin despistarse en defensa.

Los dos equipos dispusieron de ocasiones de gol a lo largo de todo el encuentro, pero no fue hasta los últimos minutos cuando se rompió la igualdad inicial.

Fue Debe, que acababa de entrar en el terreno de juego, el que marcó el gol de la victoria en tierras ourensanas.