El Athletic, favorecido por la expulsión de Brais, salva un punto

El Athletic y la Real empataron en un intenso derbi en el que un gol de Ruiz de Galarreta en el minuto 88, cinco después de la injusta roja directa que vio Brais Méndez, salvó un punto de oro al equipo rojiblanco. La Real se adelantó en el 37 con un gran gol de Guedes que plasmó la clara superioridad donostiarra en la primera mitad. Oyarzabal, en el 52, perdonó el 0-2 tras una gran jugada personal. Y en el 83 llegó la roja directa a Brais. El equipo de Valverde se volcó y encontró el premio con un golazo de Ruiz de Galarreta.