Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machista en MosManifestación sanidadGetafe - CeltaBalaídos MundialEntrevista Abel CaballeroVirus sincital Chuvi
instagramlinkedin

El Athletic, favorecido por la expulsión de Brais, salva un punto

agencias

Bilbao

El Athletic y la Real empataron en un intenso derbi en el que un gol de Ruiz de Galarreta en el minuto 88, cinco después de la injusta roja directa que vio Brais Méndez, salvó un punto de oro al equipo rojiblanco. La Real se adelantó en el 37 con un gran gol de Guedes que plasmó la clara superioridad donostiarra en la primera mitad. Oyarzabal, en el 52, perdonó el 0-2 tras una gran jugada personal. Y en el 83 llegó la roja directa a Brais. El equipo de Valverde se volcó y encontró el premio con un golazo de Ruiz de Galarreta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents