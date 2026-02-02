Antón salva un valioso punto para el Céltiga en la difícil plaza del Somozas (1-1)

El Céltiga salió vivo de As Somozas con un empate que mantiene su fiabilidad en uno de los campos más exigentes del campeonato. El Somozas golpeó de inicio, pero el conjunto isleño respondió con carácter y terminó resistiendo en un final de partido de máxima tensión en el que tuvo mucho que ver en el enorme trabajo bajo palos de Antón Pérez.

El encuentro se abrió a los dos minutos, cuando una diagonal a la espalda de la defensa visitante habilitó la llegada por derecha de Ivi Guerrero y el pase atrás encontró a Iñaki Leonardo, certero para el 1-0. Lejos de descomponerse, el Céltiga reajustó líneas, subió la presión y se adueñó de los metros intermedios. Esa agresividad tuvo premio rápido. Fue cuando Adrián Rodríguez forzó el error del portero en la salida y el balón acabó dentro para el 1-1 tras rebotar en el cuerpo del delantero isleño.

A partir de ahí, los visitantes llevaron el peso con más continuidad, buscando ventajas por dentro para encontrar la profundidad por fuera, aunque les costó imponerse en los duelos de la última línea para tener más presencia en el área rival. Anxo rozó el segundo para los de Luis Carro con una diagonal a pierna cambiada y un disparo que se marchó por muy poco. Otra llegada posterior por banda terminó con un remate tibio de Adrián Rodríguez.

Tras el descanso el guion cambió. El Somozas apretó la salida, obligó a jugar en largo y el choque se convirtió en ida y vuelta, con menos control y casi sin situaciones claras en el área. En el tramo final, los locales cargaron el área a base de centros y Cambón tuvo el 2-1 en dos ocasiones, pero Antón sostuvo el empate con manos decisivas, incluida una intervención a bocajarro antes del descuento ante una volea del delantero de Ferrolterra a saque de esquina. El punto, por cómo se defendió el último arreón, sabe a mucho para el Céltiga.

Ficha del partido:

1-1

Somozas - Céltiga

SOMOZAS: Iago Domínguez, Joel López, Ivi Guerrero, Kike Vidal, Cabarcos (Asier, min. 70), Óscar Varela, Aldán, Javi Sanmartín, Lucas Fanego (Bruno Bellas, min. 70), Iñaki Leonardo (José Pérez, min. 84) y Juan Cambón.

CÉLTIGA: Antón, Santi Figueroa, Arnosi, Rubi Casas, Álex Rodríguez, Óscar Iglesias, Julio Rey, Marcos Blanco, Anxo, Sobrido y Adrián Rodríguez.

GOLES: 1-0, min. 2: Iñaki Leonardo; 1-1, min. 9: Adrián Rodríguez.