El Antela rema a favor del viento

El Antela hizo valer el factor viento y su mayor agresividad en el segundo periodo para llevarse el triunfo (1-2) ante una Cultural Deportiva Beluso que perdonó en exceso en los 45 minutos iniciales y que acabó pagándolo muy caro en el estreno de Bruno Gago en su banquillo tras el cese de Juan Carlos Amoedo. Los goles de Pedro y Jhonier, ambos de bella factura, dejaron en nada el tanto de Millán con el que los locales se habían adelantado en la primera media hora de juego.

No tocó demasiado el once Gago tal y como lo había anunciado, más allá de la suplencia de Vivi y Álex, que apenas pudieron entrenar esta semana por cuestiones laborales. Y el Beluso respondió como en las últimas semanas, haciéndose dueño del control del juego, no dando opciones a su rival y disfrutando de varias oportunidades de gol. Tan solo materializó una, la de Millán, que aprovechó el rechace de Bruno después de una acción de Jardí en la que encaró en solitario al portero visitante para acabar estrellando su disparo en él. Pero el propio Jardí desde fuera del área o Pasto en una buena acción entrando por banda izquierda pudieron haber anotado en las llegadas más claras de los suyos.

Bruno Cid, técnico visitante, introdujo tres cambios de golpe tras el descanso, prueba evidente de que no le habían gustado los suyos en el primer periodo. Y, con la inestimable ayuda del viento, que soplaba a su favor, ordenó al equipo presionar casi individualmente, incrementando el nivel de intensidad. La apuesta dio frutos y Pedro igualó en un espectacular lanzamiento desde larga distancia. Y Jhonier redondeó la remontada. Los locales pudieron igualar en un remate de Raúl y en una vaselina de Jardí que sacó un defensa bajo palos. Pero no era su día en la finalización.

FICHA TÉCNICA: