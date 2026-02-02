El Alondras cae en Noia, y se queda en tierra de nadie

Comenzó el encuentro con una intensidad inusitada, con un Noia que conseguía adelantarse en el marcador cuando el equipo rival apenas había conseguido colocarse en el terreno de juego. Rachu. adelantaba a los locales. El gol dio alas al CF Noia, que puso cerco a la portería de Brais y pudo aumentar su renta en los siguientes siete minutos, primero en una jugada rápida que remataba Izan, directamente fuera. Perdonaban los locales hasta tres ocasiones claras y daban vida a un Alondras CF que no se amilanaba y prácticamente en la primera ocasión en que pisaban el área contraria conseguían igualar la contienda tras una buena combinación que culminaba Yelko, colándose hasta la cocina para poner un balón de oro a Martín Rafael, que no perdonaba y colocaba el 1-1 en el electrónico.

Cuando mejor estaba el Alondras llegaba la segunda cartulina amarilla para Adri Hernández, que en el minuto 39 dejaba en inferioridad numérica a los suyos.

Quedaban muchos minutos por delante y el Alondras daba un paso atrás para tratar de mantener, al menos, el empate, pero el Noia apretaba tras el descanso y en el 60 Piñeiro conseguía adelantar de nuevo a los suyos en una gran jugada de Manu Sánchez, que le ponía el balón en el área para que la bajase y batiese a Brais en el mano a mano. Con el 2-1 en el luminoso el encuentro perdió intensidad. Los locales asumían ahora menos riesgos, o ninguno, y le dejaban el balón a un Alondras que lo intentaba, pero lo hacía más con el corazón que con la cabeza y apenas conseguía generar ocasiones claras. Lo intentaban los visitantes, sobre todo con acciones de Yelko.