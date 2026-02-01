El Rayo examina las dudas del Real Madrid

Con la incertidumbre de la reacción del aficionado del Santiago Bernabéu tras el reencuentro con la decepción, en el retroceso de lo avanzado en Lisboa con una nueva derrota de deshonra, obligado a jugar de nuevo ante el Benfica por una plaza en octavos de final tras caerse del top ocho de ‘Champions’, el Real Madrid encara la obligación de levantarse de nuevo ante un Rayo Vallecano irregular.

Se espera alguna decisión de un técnico al que se le apunta inmovilista con sus estrellas. Se defiende argumentando que siempre quiere a los mejores del mundo en el campo, lo que convierte en intocables a jugadores como Vinícius, Jude Bellingham o Mbappé, y reduce las opciones de cambios en los partidos. Acaba provocando enfados como el de Güler en Da Luz. Tras sus gestos, le toca hablar a Arbeloa. Castigo o titularidad.

El Rayo Vallecano, por su parte, afronta el derbi madrileño tras una semana especialmente dura por la difícil situación deportiva que atraviesa: una victoria en las últimas once jornadas ligueras.