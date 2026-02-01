El Porriño sufre el día después

24 COSTA DEL SOL MÁLAGA: Castellanos, Romero (5), Solís (1), Estela Doiro, Arderius (1), Soledad López (4), Berasategi (1), Campigli, Esperanza López (3), Piñeira, Dos Santos (2), Clebel (2), Joana dos Santos (5). 21 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Palomino, Adriana Mallo (3), Zhukova (3), Caro Bono (2), Julia Morgana, Alicia Campo, Julia Pestana (2), Zsembery (7), Aroa Lago, Rial (1), Prelchi (2), Manterola (1), Lucía Laguna. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 3-2, 5-4, 8-6, 11-7, 14-10, 16-12, descanso, 17-13, 18-13, 20-16, 20-17, 21-18, 24-21, final.

Era muy evidente que la mañana siguiente no iba a ser sencilla. Perder de repente a dos pilares como Paulina Buforn y Aitana Santomé eran un trago difícil de digerir para el Conservas Orbe Zendal Porriño, desmochado de cara a este segundo tramo de temporada. El equipo louriñés puso en marcha su nuevo plan en Málaga, ante un rival de nivel con el que competía por la cuarta plaza. Perdió, pero hay lecturas diferentes sobre lo sucedido. Los 21 goles anotados delatan la caída en los recursos ofensivos; los 24 recibidos y sobre todo el tramo en el segundo tiempo en el que cerraron la puerta a las malagueñas, alimentan la esperanza y ponen en evidencia a un equipo orgulloso que sabe que ahora sus victorias llegarán por otras vías. Isma Martínez ya trabaja en esa vía que ayer empezó a apuntarse. Solo el escaso acierto en situaciones cómodas (sobre todo desde los extremos) y las paradas de Merche Castellanos (providencial en muchos momentos) impidieron a las porriñesas apretar aún más el marcador en el final del primer tiempo y enviar el partido a una resolución diferente de la que aparentaba en el descanso cuando el Costa del Sol llegó con una diferencia de cuatro goles (16-12) y la impresión de encontrar con facilidad la portería bien defendida por Ana Palomino.

Hubo cambio de roles para muchas jugadores. Mallo cambió su posición al lateral contrario, también Zhukova añadió más tareas, Zsembery sumó más minutos y respondió siendo de salida el principal referente ofensivo del equipo sacando a pasear su brazo aunque regalando algunas pérdidas por violaciones. De todos modos, al equipo le costó sobre todo cerrar su portería porque Arderius siempre encontró los pasillos por los que activar a sus compañeras. El Málaga estableció una diferencia en los cuatro goles que ya no abandonó en todo el primer tiempo.

A la vuelta del vestuario, el Conservas Orbe Zendal apretó atrás donde se hizo fuerte con un trabajo solidario e intenso que se atragantó al Málaga. El problema es que su ritmo de anotación fue escaso. Demasiadas situaciones perdidas sobre todo en los extremos. En los primeros diez minutos el parcial fue de 2-1. Pero es que en veinte minutos el Porriño solo había concedido cuatro. Pero lo más que pudo el equipo de Isma Martínez fue colocarse a tres goles. A partir de ahí desaprovechó hasta cuatro situaciones para situarse a solo dos goles y empujar el duelo a otro territorio. Pero las desperdició (o Castellanos lo impidió) y Joana dos Santos liquidó el partido con un par de goles. La mañana siguiente fue dura para el Porriño pero por momentos hubo luz.