Un partido para fijarse un nuevo futuro

Todavía faltan muchas jornadas para la conclusión del campeonato liguero, pero el partido de esta tarde puede marcar un punto de inflexión para el Coruxo. El equipo entrenado por Javi Pereira recibe esta tarde en el campo de O Vao a un Salamanca CF UDS que ocupa la cuarta plaza, de play off, y que tiene un punto de ventaja sobre los vigueses.

En la plantilla no se quieren mover del mensaje que lo primero es lograr la permanencia, que podría estar a tres partidos. Un hecho que, poco menos que se da por supuesto, por lo que hay que comenzar a pensar en el futuro. Y el futuro pasa por superar a los rivales directos en la lucha por una de la plazas que permitirán al final de temporada disputar el play off de ascenso a Primera.

El partido de la primera vuelta fue muy igualado, resolviéndose en los últimos siete minutos. Fueron dos goles que obliga a los vigueses a hacer un esfuerzo extra para sumar los tres puntos, y recuperar esa diferencia de goles.

De los diez partidos disputados por el Salamanca lejos del Helmántico, solamente ha logrado cuatro victorias, empatando con el Rayo Cantabria, Valladolid Promesas y Bergantiños; perdiendo otros tres, UD Ourense, Numancia y Fabril.

El equipo entrenó con normalidad a lo largo de la semana, y es que los buenos resultados influyen de manera en el ambiente de trabajo. Además, y es evidente, el Coruxo ha ido de menos a más a lo largo de la temporada, y el equipo está en un buen momento, y se puede esperar lo máximo.

Desde el club hacen un llamamiento a los aficionados para que esta tarde acudan al campo de O Vao, ya que el apoyo desde la grada ha sido determinante durante muchos partidos, y este necesita un apoyo especial para cumplir el objetivo.

HORA: 17 horas.

CAMPO: O Vao.